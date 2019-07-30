2019-07-30T17:54:49+03:00
Общество

Запуск в Псковской области завода «Титан-Полимер» - это движение в русле химической стратегии страны — уверены эксперты

Работа завода позволит отказаться от аналогичной продукции из-за границы
Анна БЫСТРОВА
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Специалисты отмечают высокую экологичность производства ПЭТСпециалисты отмечают высокую экологичность производства ПЭТФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты уверяют, что запуск в Псковской области завода «Титан-Полимер» - это движение в русле химической стратегии Российской Федерации. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на территории «Моглино» предприятие будет производить ряд наименований полиэтилентерефталата (ПЭТ) текстильного, пленочного и специального назначения. Информация об этом размещена на интернет-портале предприятия.

Эксперты заявляют, что выпуск подобных товаров соответствует «Cтратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года». Благодаря появлению нового завода в Псковском районе, регион сможет обеспечивать соседние области материалами, которые ранее приходилось импортировать из других стран. «Титан-Полимер» будет производить ПЭТ в таком количестве, что от помощи других стран при поставке материала можно будет отказаться полностью.

Кроме того, экспертная оценка гласит, что производство ПЭТ — одно из самых перспективных направлений промышленного производства. И при этом оно не ухудшает экологию на местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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