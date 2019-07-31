Рыбак из Усвятского района выловил в реке мертвую косулю и заплатил за неё штраф в 120 тысяч

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-31T09:44:34+03:00

У мужчины не было разрешения на охоту, поэтому суд решил дело не в его пользу

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Житель Усвятского района во время рыбалки выловил в реке тушку утонувшей косули. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, инцидент произошёл ещё в 2018 году.

Мужчина решил забрать погибшее животное с собой и скормить своим домашним питомцам. Гражданин погрузил тушку в прицеп своего автомобиля и отправился в сторону дома. Однако на трассе нарушителя остановили сотрудники дорожно-транспортной службы. Они осмотрели груз мужчины и обнаружили, что у него нет разрешения на охоту. А потому житель Усвятского района не имел права забрать погибшее животное из леса.

Суд решил, что мужчина нарушил природоохранное законодательство. В связи с этим мужчину обязали оплатить штраф в 120 тысяч рублей в пользу государства. Но чтобы заставить должника заплатить по счетам, приставу-исполнителю пришлось несколько раз приходить к мужчине лично. Это дало результаты. Сейчас должник полностью оплатил сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU