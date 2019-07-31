2019-07-31T09:44:34+03:00
Общество

Рыбак из Усвятского района выловил в реке мертвую косулю и заплатил за неё штраф в 120 тысяч

У мужчины не было разрешения на охоту, поэтому суд решил дело не в его пользу
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Рыбак из Псковской области заплатил за незаконное присвоение тушки погибшей косулиРыбак из Псковской области заплатил за незаконное присвоение тушки погибшей косулиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Житель Усвятского района во время рыбалки выловил в реке тушку утонувшей косули. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, инцидент произошёл ещё в 2018 году.

Мужчина решил забрать погибшее животное с собой и скормить своим домашним питомцам. Гражданин погрузил тушку в прицеп своего автомобиля и отправился в сторону дома. Однако на трассе нарушителя остановили сотрудники дорожно-транспортной службы. Они осмотрели груз мужчины и обнаружили, что у него нет разрешения на охоту. А потому житель Усвятского района не имел права забрать погибшее животное из леса.

Суд решил, что мужчина нарушил природоохранное законодательство. В связи с этим мужчину обязали оплатить штраф в 120 тысяч рублей в пользу государства. Но чтобы заставить должника заплатить по счетам, приставу-исполнителю пришлось несколько раз приходить к мужчине лично. Это дало результаты. Сейчас должник полностью оплатил сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое псковичей заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России»
Более 1 млр 100 млн рублей налогов перечислил в бюджет Великолукский агропромышленный холдинг
Псковичей приглашают на зрелищные армейские соревнования «Десантный взвод – 2019»
Семерых подростков из Себежского спецучилища отправили в колонию за массовые беспорядки
Известный певец Сергей Любавин поздравит псковичей с Днем железнодорожника
Запуск в Псковской области завода «Титан-Полимер» - это движение в русле химической стратегии страны — уверены эксперты
Иностранные военные тренируются в Псковской области перед соревнованиями «Десантный взвод»
К юбилею Победы В Псковской области вдвое увеличат единовременную выплату ветеранам
В Псковской области пожарная безопасность обеспечена во всех детских лагерях - Вера Емельянова
В Псковской области планируют создать специализированную медбригаду для помощи ветеранам
Строительство трех современных лагерей планируют власти Псковской области
В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения завершился ремонт мемориала
Детскую площадку в деревне Дачное Дновского района привели в порядок
На конкурс «Десантный взвод – 2019» псковичей доставят бесплатные автобусы
В Псковской области запретили ввезти 20 тонн капусты из Республики Беларусь
Житель Бежаниц ответит за оскорбление полицейского
Псковская спортсменка завоевала серебро в чемпионате мира по рогейну
Михаил Ведерников и Андрей Турчак решили открыть в Пскове кадетский корпус в честь героев, погибших в Чечне
Известная журналистка Божена Рынска сломала руку на фотосессии в Псковской области
В Псковской области появится отдел фестивалей
Михаил Ведерников отметил высокий уровень мероприятий Ганзейских дней в Пскове