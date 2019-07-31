СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-31T12:36:08+03:00

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Почётный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко прогулялся по родовому имению в Усвятах. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», ещё одним гостем дворянского поместья стал директор художественно-реставрационной мастерской «Гильдия Мастеров» Юрий Волкотруб. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» исполняющий полномочия главы Усвятского района Дмитрий Петров.

Руководитель района вместе с гостями прошёл по территории усадьбы, а затем посетил краеведческий музей. Как подчеркнул Дмитрий Петров, участников встречи заинтересовала судьба памятника архитектуры. В связи с этим собравшиеся ещё раз затронули тему дальнейшего развития родового имения.

КСТАТИ

Пол Родзянко заявил о готовности оказать материальную поддержку в ходе реставрации главного здания усадьбы Родзянко, построенного в Усвятах ещё в 19-м веке. Дом из белого камня является памятником архитектуры, так как внешне походит на средневековые постройки Польши и Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU