Ольга Евстигнеева стала новым руководителем комитета по социальной защите населения Псковской области

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-31T14:53:41+03:00

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Комитет по социальной защите населения Псковской области возглавит помощник губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по социальным вопросам Ольга Евстигнеева.

- Это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области. В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, - отметил губернатор и поставил перед новым руководителем задачу «сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы.

После встречи с главой региона Ольга Михайловна Евстигнеева была представлена коллективу комитета по социальной защите населения Псковской области.

Армен Мнацаканян, который занимал должность председателя Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, а ныне комитета по социальной защите населения Псковской области, с 2008 года, 31 июля покинул свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU