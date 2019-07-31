Ольга Евстигнеева стала новым руководителем комитета по социальной защите населения Псковской области
Комитет по социальной защите населения Псковской области возглавит помощник губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по социальным вопросам Ольга Евстигнеева.
- Это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области. В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, - отметил губернатор и поставил перед новым руководителем задачу «сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы.
После встречи с главой региона Ольга Михайловна Евстигнеева была представлена коллективу комитета по социальной защите населения Псковской области.
Армен Мнацаканян, который занимал должность председателя Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, а ныне комитета по социальной защите населения Псковской области, с 2008 года, 31 июля покинул свой пост.
ИСТОЧНИК KP.RU