2019-07-31T17:22:09+03:00
Общество

На «Аллее ветеранов» в Пскове оборудуют освещение и положат новый асфальт

Реконструкция сквера завершится к концу сентября
Анна БЫСТРОВА
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"Аллею ветеранов" благоустроят во Пскове"Аллею ветеранов" благоустроят во Пскове
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На «Аллее ветеранов» в Пскове оборудуют освещение и положат новый асфальт в рамках капитального ремонта объекта. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, обустройство территории между домами по улице Юбилейной и Западной пройдёт благодаря реализации всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды».

На обновление «Аллеи ветеранов» поступило более 4,5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на замену асфальта на тротуарах и площадках аллеи. Бетонное покрытие появится и поверх тропинок, которые протоптали жители района. После этого компания-подрядчик установит скамейки и урны, а также высадит растения на клумбы.

Средства из бюджета, кроме того, потратят на установку спорткомплекса на территории сквера. В нём появятся уличные тренажёры для занятий спортом.

Предполагается, что обновление «Аллеи ветеранов» завершится к началу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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