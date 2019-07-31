СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-31T17:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На «Аллее ветеранов» в Пскове оборудуют освещение и положат новый асфальт в рамках капитального ремонта объекта. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, обустройство территории между домами по улице Юбилейной и Западной пройдёт благодаря реализации всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды».

На обновление «Аллеи ветеранов» поступило более 4,5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на замену асфальта на тротуарах и площадках аллеи. Бетонное покрытие появится и поверх тропинок, которые протоптали жители района. После этого компания-подрядчик установит скамейки и урны, а также высадит растения на клумбы.

Средства из бюджета, кроме того, потратят на установку спорткомплекса на территории сквера. В нём появятся уличные тренажёры для занятий спортом.

Предполагается, что обновление «Аллеи ветеранов» завершится к началу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU