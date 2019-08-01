Власти города Дно потратят 17 миллионов на ремонт улицы Дзержинского

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-01T09:54:00+03:00

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Власти города Дно Псковской области потратят 17 миллионов на ремонт улицы Дзержинского. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», ремонт этого участка дороги завершат в течение двух лет. Об этом написала на своей странице советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова.

В этом году на восстановление дорожного покрытия уже направили 8 миллионов рублей. На эти деньги в Дно полностью заменят асфальт, а также обустроят пешеходные дорожки.

Татьяна Пахомова также рассказала, что филиал государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» в городе Дно в настоящее время стремительно развивается. Предполагается, что уже к 2020-му году компания получит возможность самостоятельно выполнять сложные работы по укладке высокопрочного асфальтового покрытия в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU