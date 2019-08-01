Псковичка перевела 60 тысяч рублей телефонному мошеннику

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-01T11:19:31+03:00

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Мошенник представился по телефону сотрудником банка, и жительница Псковского района перевела ему на счет более 60 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 июля 34-летней жительнице деревни Борисовичи позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты клиентки мошенники пытаются списать деньги. Для того, чтобы псковичка не лишилась накоплений, псевдосотрудник банка предложил свои услуги: он откроет на имя женщины новый счет, а она переведет туда деньги.

Более 60 тысяч рублей перечислила псковичка на этот счет, но оказалось, что ее обманули.

ОМВД России по Псковскому району выясняет подробности и разыскивает преступника. Номер звонившего зарегистрирован в Москве.

В Управлении МВД России по Псковской области отмечают, что подобные стратегии мошенничества сегодня распространены, и каждый раз находятся доверчивые люди, которые отправляют деньги преступникам.

ИСТОЧНИК KP.RU