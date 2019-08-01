В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-01T13:17:27+03:00

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В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города, на восстановление здания школы, построенного в начале 20-го века, поступило около 140 миллионов рублей. Деньги перечислили после просьбы главы региона Михаила Ведерникова в адрес президента России.

Подрядчик заменит крышу здания и часть балок, а также выполнит косметический ремонт внутри и снаружи музыкальной школы. Строители воссоздадут дубовый паркет, отреставрирует лепнину, окна и двери. После этого, согласно ремонтному плану, подрядная организация обновит кованые элементы интерьера и хрустальные люстры. Общая стоимость работ составит около 104 миллионов рублей.

Оставшиеся 35,7 миллионов потратят на покупку 4 роялей и 16 пианино для здания обновлённой музыкальной школы. Как рассказала директор учреждения Наталья Архипова, на эти деньги приобретут и новую мебель.

Все работы в здании завершат к декабрю 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU