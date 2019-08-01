2019-08-01T13:17:27+03:00
Общество

В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова

Реставрацию здания завершат к декабрю 2019 года
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
На ремонт детской музыкальной школы Пскова потратят 140 миллионов рублейНа ремонт детской музыкальной школы Пскова потратят 140 миллионов рублей
Изменить размер текста:

В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города, на восстановление здания школы, построенного в начале 20-го века, поступило около 140 миллионов рублей. Деньги перечислили после просьбы главы региона Михаила Ведерникова в адрес президента России.

Подрядчик заменит крышу здания и часть балок, а также выполнит косметический ремонт внутри и снаружи музыкальной школы. Строители воссоздадут дубовый паркет, отреставрирует лепнину, окна и двери. После этого, согласно ремонтному плану, подрядная организация обновит кованые элементы интерьера и хрустальные люстры. Общая стоимость работ составит около 104 миллионов рублей.

Оставшиеся 35,7 миллионов потратят на покупку 4 роялей и 16 пианино для здания обновлённой музыкальной школы. Как рассказала директор учреждения Наталья Архипова, на эти деньги приобретут и новую мебель.

Все работы в здании завершат к декабрю 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благотворительный сбор для трехлетней девочки пройдет на «Медовом фестивале» в Пскове
Два года труп пенсионера пролежал в квартире в Пскове
В псковском детском саду «Солнышко» могут установить камеры видеонаблюдения и заменить ограждения
В Псковской области с нового года тарифы ЖКХ вырастут на 4-4,5%
Княгиня Ольга и воевода Борис Иванович проведут экскурсию для псковичей
В Псковской области 55 управляющих компаний в ближайшее время могут приобрести статус банкрота
Сергей Грахов: Перевод псковичей на спецсчета — прогрессивный взгляд на капремонт дома
В Псковской области выявили 6 нелегальных кредиторов
Чтобы отремонтировать все дома в регионе, сборы на капремонт должны быть выше-Сергей Грахов
Сети ЖКХ в Псковской области в среднем изношены на 78%
Псковичка перевела 60 тысяч рублей телефонному мошеннику
Власти города Дно потратят 17 миллионов на ремонт улицы Дзержинского