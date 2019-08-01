2019-08-01T13:35:54+03:00
Общество

В псковском детском саду «Солнышко» могут установить камеры видеонаблюдения и заменить ограждения

Так учреждение надеется обезопасить детей
Алиса СОЛНЦЕВА
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Детский сад "Солнышко" в ПсковеДетский сад "Солнышко" в ПсковеФото: Алёна Комарова
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Недавно «Комсомольская правде-Псков» рассказала о происшествиях в детском саду № 18 «Солнышко» Пскова. Неизвестный закапывал на территории учреждения мертвых котов. Было известно о пяти «захоронениях» за два месяца в разных местах садика.

Готовя материал публикации, мы направили запрос в управление образования администрации города Пскова с тем, чтобы прояснить ситуацию.

Начальник управления образования в официальном ответе подтвердил, что «данный вопрос находится на контроле управления образования» и более таких эпизодов не зафиксировано. Заведующая детским садом № 18 предприняла необходимые меры по усилению безопасности и провела внеочередные инструктажи с сотрудниками.

После таких происшествий стало очевидно, что детский садик «Солнышко» нуждается в уличных камерах и более надежной ограде.

- В управление образования были предоставлены сметы и ходатайства о выделении средств на установку видеонаблюдения и замену ограждения, - гласит ответ из управления образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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