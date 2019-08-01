Два года труп пенсионера пролежал в квартире в Пскове
Два года труп пожилого мужчины пролежал в квартире в городе Пскове в доме на улице Байкова. Нашли дедушку 26 июля после обращения соседки в полицию. Об этом сообщил «Комсомольской правде-Псков» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Доброхотов.
Правоохранительные органы отреагировали на обращение женщины: спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь квартиры, где и обнаружили мертвого дедушку.
Для установления причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, полицейские опрашивают соседей и разыскивают родственников. По предварительной версии, пенсионер 1945 года рождения скончался 2 года назад, и все это время тело лежало в квартире.
Почему тревогу забила только соседка и то с опозданием в два года, предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU