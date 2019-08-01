2019-08-01T15:58:39+03:00
Общество

Благотворительный сбор для трехлетней девочки пройдет на «Медовом фестивале» в Пскове

Курс реабилитации требует 185 тысяч 600 рублей
Алиса Солнцева
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Фото: informpskov.ru Поможем трехлетней Кирочке вместе!Фото: informpskov.ru Поможем трехлетней Кирочке вместе!
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В рамках «Медового фестиваля» будет организован благотворительный сбор средств на лечение маленькой псковички. Спустя несколько дней после рождения Киру Дегтяреву госпитализировали в отделение патологии новорожденных. Еще тогда поставили диагноз: перинатальное поражение центральной нервной системы. Позже выявили еще две патологии: детский церебральный паралич (ДЦП) и первичный иммунодефицит.

В отделении Российского детского фонда в Псковской области «Комсомольской правде-Псков» рассказали, что Кире необходим курс реабилитации. В нижегородской «Клинике доктора Мышляева» оздоровительные и лечебные процедуры будут стоить 185 тысяч 600 рублей. Требуется полное обследование, занятия с психологом, логопедом и лечебная физкультура.

Благотворительный сбор средств на лечение и реабилитацию трехлетней малышки организуют и на "Медовом фестивале", который пройдет в Пскове 17 августа в Детском парке. Организатор фестиваля - Псковское агентство информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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