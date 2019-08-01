В Псковской области соберут электронный архив писем и воспоминаний участников войны

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-01T18:19:03+03:00

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал об акции, которая нацелена на оцифровку личных архивов псковичей об участии их дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В рамках подготовки к 75-летию Победы Государственный архив Псковской области объявил о начале новой акции «Документы и воспоминания участников Великой Отечественной войны». Ее цель — сохранить максимальное количество материалов о войне и ее участниках. Как пояснил директор архива Валерий Кузьмин, практически в доме каждого жителя области есть письма, фотографии, наградные листы, официальные документы о подвигах предков. Все это бережно хранится десятилетиями и передается из поколения в поколение. «Мы предлагаем принять участие в акции всем, кто хочет чтобы память об этом сохранилась не только в семье, но стала достоянием общества», - сообщил директор архива Псковскому агентству информации.

При этом, подчеркнул Валерий Кузьмин, расставаться с материалами не потребуется. Достаточно прийти в архив в Пскове (ул. Гоголя, д. 9) или в Великих Луках (ул. Лизы Чайкиной, д. 17а). Специалисты архива оцифруют все документы и сразу же вернут владельцам.

«Электронные документы пополнят Архивный фонд Российской Федерации и будут храниться вечно», - добавил собеседник.

Материалы, если они уже имеются в электронном виде, можно направить по почте: gapo@obladmin.pskov.ru.

Участникам акции предложат заполнить небольшую анкету для фиксации данных о ветеране, информацию о котором передают на хранение.

Стартует акция в конце августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU