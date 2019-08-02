2019-08-02T10:06:46+03:00
Общество

Турнир по пляжному волейболу прошел в Пскове

За кубки боролись государственные и муниципальные служащие региона
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru Три кубка разыграли на чемпионате по пляжному волейболу среди муниципальных и государственных служащихФото: pskov.ru Три кубка разыграли на чемпионате по пляжному волейболу среди муниципальных и государственных служащих
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Муниципальные и государственные служащие области провели волейбольный турнир на городском пляже Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, 1 августа на соревнования приехали команды из Палкинского, Плюсского, Невельского, Усвятского и Псковского районов, Великих Лук и Пскова.

Места распределились следующим образом. Бронзовый призер турнира – команда администрации региона под предводительством председателя областного комитета по спорту Ивана Штылина. Второе место заняла команда из Усвятского района, капитан – исполняющий полномочия главы района Дмитрий Петров.

Победитель турнира по пляжному волейболу – команда из Пскова, капитан – председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов.

Команду из Великих Лук судьи признали самой дружной и наградили специальным призом.

Кроме того, со 2 по 4 августа в Пскове пройдет большой чемпионат по пляжному волейболу «Кубок княгини Ольги», на который приедет более сорока команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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