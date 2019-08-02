На «Псковавиа» стартовало сокращение штата сотрудников

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-02T10:05:17+03:00

Все они получат положенные по закону выплаты

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На предприятии «Псковавиа» стартовала процедура по сокращению штата сотрудников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное решение приняли члены обновлённого совета директоров во время рабочей встречи 1 августа.

Председатель совета директоров «Псковавиа» вице-губернатор Нинель Салагаева встретилась с работниками предприятия. Она подчеркнула, что сокращение объясняется невостребованностью в делах предприятия ряда сотрудников, занятых авиаперевозкой. Нинель Салагаева также заверила, что все сокращённые сотрудники смогут пройти переобучение на деньги из регионального бюджета.

КОНКРЕТНО

В состав нового совета директоров, помимо Нинель Салагаевой, вошли ещё четыре человека. Это заместитель губернатора в сфере ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта Василий Осипов, начальник комитета по управлению госимуществом Лариса Васильева, заместитель руководителя комитета по финансам Людмила Павлова, а также глава администрации Сергей Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU