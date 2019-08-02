190 гектаров хрена растет в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-02T17:40:25+03:00

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Председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов и председатель комитета по физкультуре и спорту Псковской области Иван Штылин посетили сельскохозяйственное предприятие «Агрофорт», выращивающее хрен. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Ивана Штылина в социальной сети «Instagram».

Одной из тем обсуждения стал кадровый дефицит. Иван Штылин пишет о том, что недостаток рабочих особенно заметен в сезон посадок и сбора урожая.

Руководитель огромного сельскохозяйственного производства Сергей Уваров 15 лет назад начинал выращивать хрен на участке в 40 соток. Сегодня в его ведении 190 гектаров. В будущем директор «Агрофорта» планирует увеличить площадь посева до 400 гектаров.

Иван Штылин является кандидатом на пост главы Пустошкинского района от партии «Единая Россия», выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU