2019-08-04T16:58:36+03:00
Общество

Передвижные медицинские комплексы поступили в больницы Псковской области

Псковская, Островская и Новосокольническая больницы получили мобильные комплексы
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Медкомплекс "Лучевая диагностика" поможет выявить туберкулез и рак молочной железы на ранних стадиях.Фото: pskov.ru. Медкомплекс "Лучевая диагностика" поможет выявить туберкулез и рак молочной железы на ранних стадиях.
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Мобильные передвижные комплексы «Лучевая диагностика» поступили в три больницы Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное вручение ключей представителям Псковской, Островской и Новосокольнической межрайонных больниц состоялось в воскресенье, 4 августа.

На вручении председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что мобильные комплексы повысят качество диагностики и профилактических мероприятий на отдаленных территориях нашего региона.

Фото: pskov.ru. Ключи от новых флюмаммов вручила Марина Гаращенко.

Фото: pskov.ru. Ключи от новых флюмаммов вручила Марина Гаращенко.

Кроме того, Марина Гаращенко заявила, что Псковская область надеется продолжать оснащение межрайонных больниц региона таким оборудованием. В 2018 году в больницы Псковской области уже поступило 5 комплексов.

Медкомплекс «Лучевая диагностика» оснащен флюорографом, бактерицидным облучателем и маммографическим комплексом, что позволит диагностировать заболевания грудной клетки и молочной железы, в том числе туберкулез и рак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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