2019-08-05T11:36:07+03:00
Общество

Сотрудники погрануправления Псковской области задержали15 нелегалов-азиатов

Нарушителей привлекут к уголовной ответственности
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области поймали 15 азиатских нелегаловВ Псковской области поймали 15 азиатских нелегаловФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники погрануправления по Псковской области задержали 15 нелегалов, зарегистрированных в одной из стран Юго-Восточной Азии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе пограничного управления по Псковской области, мужчины планировали обойти пограничный пост Российской Федерации и пробраться на территорию соседней страны через лес.

Для того, чтобы задержать нелегалов, сотрудники пограничного управления федеральной службы безопасности России по Псковской области объединились с латвийскими пограничниками. Два государства провели совместную операцию под названием «Кордон-219». В результате азиатов задержали уже рядом с границей страны, близ деревни Глинищево Красногородского района.

Теперь 15 нарушителям грозит уголовное наказание в соответствии с законами Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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