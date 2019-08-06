Жительница Новосокольников предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-06T09:58:08+03:00

Женщине грозит до одного года исправительных работ

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Местная жительница города Новосокольники обвиняется в незаконной продаже алкоголя. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, женщина неоднократно продавала спиртосодержащую пищевую продукцию и уже привлекалась к административной ответственности, но продавать алкоголь не перестала.

В марте 2019 года была зафиксирована повторная продажа алкогольного напитка собственного производства. Женщина изготавливала суррогатный алкоголь в своей квартире на улице Матросова в Новосокольниках: разбавляла этиловый ректификованный спирт водой, и полученный напиток крепостью в 34,2 градуса продавала за 100 рублей.

Дело направлено в Новосокольнический районный суд. За неоднократное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность: исправительные работы до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU