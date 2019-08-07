2019-08-07T10:46:57+03:00
Происшествия

Сотруднику исправительной колонии из Себежа грозит тюрьма за сбыт наркотиков

За взятку мужчина проносил запрещённые вещества для заключённых
Анна БЫСТРОВА
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Бывший сотрудник колонии отправится в тюрьму за сбыт запрещённых веществ.Бывший сотрудник колонии отправится в тюрьму за сбыт запрещённых веществ.Фото: Тимур ХАНОВ
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Сотруднику исправительной колонии из Себежского района грозит тюремный срок за сбыт наркотиков заключённым. Как рассказали « Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении СК РФ по Псковской области, в настоящее время Опочецкое межрайонное следствие завершило расследование уголовного дела.

Правоохранительные органы выяснили, что работник колонии из посёлка Сосновый Бор Себежского района неоднократно передавал осуждённым запрещённые вещества. В качестве «поощрения» за свои преступления мужчина получал взятки.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года один из осуждённых заплатил сотруднику тюрьмы 20 тысяч рублей. За это мужчина пронёс на территорию гашиш и отдал его заключённому. Через три дня работник колонии снова получил деньги. За взятку в 50 тысяч он планировал пронести крупную партию наркотика.

Однако сотрудники полиции задержали мужчину в подъезде одного из себежских домов во время получения запрещённых веществ. Правонарушителя уволили с работы, а обвинения направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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