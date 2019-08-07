Жители Великолукского района украли запчасти от трактора на 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-07T11:44:39+03:00

Украденные запчасти от трактора стоили более 70 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Два жителя Великолукского района обворовали складское помещение с запчастями для автомобилей и техники. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Псковской области.

Двое молодых людей, местных жителей деревни Никулино Великолукского района, по версии следствия, проломили крышу склада в деревне и украли запасные части от трактора. Общая сумма кражи составила более 70 тысяч рублей. Но починить транспортное средство воришкам не удалось.

Подозреваемые вскоре были задержаны сотрудниками местного отдела министерства внутренних дел России «Великолукский» по горячим следам и признали свою вину. Великолукские следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по 158 статье Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

ИСТОЧНИК KP.RU