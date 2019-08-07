На футбольном поле в Пустошке демонтировали старое покрытие

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-07T11:52:15+03:00

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На футбольном поле в Пустошке демонтировали старое искусственное покрытие. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», этим этапом завершилась первая волна реконструкции спортивной площадки для мини-футбола. Об этом рассказал на своей странице в соцсети председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Проводить работы на поле помогают неравнодушные жители города. Как подчеркнул Иван Штылин, спортплощадка в Пустошке — это общественная стройка. Демонтировать изношенное покрытие, например, помогали районные ветераны спорта. Однако на объекте практически не было молодёжи.

В связи с этим Иван Штылин призвал подрастающее поколение активнее участвовать в благоустройстве города. И отметил, что у молодёжи ещё появится шанс проявить себя во время укладки нового газона и замены забора спортплощадки.

ИСТОЧНИК KP.RU