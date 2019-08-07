В Пскове ребёнок во время игры устроил пожар в квартире

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-07T12:44:18+03:00

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В Пскове ребёнок во время игры с огнём устроил пожар в квартире жилого дома. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 6 августа около часа дня в районе «Запсковье».

Пожарные прибыли на место происшествия спустя 6 минут после звонка пострадавших. Огнеборцы тушили возгорание около 15 минут. При этом из-за пожара в одной из комнат сгорели постельные принадлежности. Как установили сотрудники МЧС, причиной возгорания стала простая шалость.

В связи с этим сотрудники пожарной инспекции Псковской области просит родителей не оставлять маленьких детей без присмотра, а также напоминают о необходимости убирать из зоны досягаемости спички и зажигалки. Кроме того, родителям рекомендуют побеседовать с детьми о последствиях пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU