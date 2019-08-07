Волонтеры из Европы и Африки пришли в восторг от Полистовья

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-07T14:58:50+03:00

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Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе заповедника, течение трёх дней молодые люди занимались с детьми в деревнях Цевло и Гоголево, а также знакомились с природой Полистовского заповедника.

В этом году участниками программы стали гости из девяти стран – Германии, Сербии, Греции, Египта, Турции, Китая, Франции, Пакистана и Италии. Волонтеры подготовили и провели для детей игровую программу и рассказали о своих странах, известных достопримечательностях, природных и культурных особенностях родных мест. Также молодые люди смогли пообщаться с представителями более взрослого поколения – за игрой в волейбол и футбол. Гости побывали на экскурсионных маршрутах заповедника, где познакомились с красотой и разнообразием природы Полистовья – разными видами болот, лесами и лугами.

-Дикие уголки природы вызвали большой восторг у большинства участников – многие из них, например, никогда не бывали на верховом или переходном болоте, а также не встречали в таком количестве следы зверей и птиц, - отметили в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU