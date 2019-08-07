2019-08-07T14:58:50+03:00
Общество

Волонтеры из Европы и Африки пришли в восторг от Полистовья

Иностранные волонтеры международной организации AIESEC провели в Полистовском заповеднике три дня
Василиса Алексеева
Поделиться:
Волонтерам понравились полистовские болотаВолонтерам понравились полистовские болота
Изменить размер текста:

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе заповедника, течение трёх дней молодые люди занимались с детьми в деревнях Цевло и Гоголево, а также знакомились с природой Полистовского заповедника.

В этом году участниками программы стали гости из девяти стран – Германии, Сербии, Греции, Египта, Турции, Китая, Франции, Пакистана и Италии. Волонтеры подготовили и провели для детей игровую программу и рассказали о своих странах, известных достопримечательностях, природных и культурных особенностях родных мест. Также молодые люди смогли пообщаться с представителями более взрослого поколения – за игрой в волейбол и футбол. Гости побывали на экскурсионных маршрутах заповедника, где познакомились с красотой и разнообразием природы Полистовья – разными видами болот, лесами и лугами.

-Дикие уголки природы вызвали большой восторг у большинства участников – многие из них, например, никогда не бывали на верховом или переходном болоте, а также не встречали в таком количестве следы зверей и птиц, - отметили в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестнадцать фотографов из Ниццы покажут псковичам красоту Лазурного берега
Информационные конструкции появились в Пскове
В Пскове ребёнок во время игры устроил пожар в квартире
21 тонну польских яблок уничтожили в Себеже
На футбольном поле в Пустошке демонтировали старое покрытие
Жители Великолукского района украли запчасти от трактора на 70 тысяч рублей
Волонтёры облагородили детскую площадку в Дновском районе
Сотруднику исправительной колонии из Себежа грозит тюрьма за сбыт наркотиков
В августе в Пскове стартуют две экологические акции
Прокуратура потребовала прекратить сброс отходов в водоём в Стругах Красных
330 тысяч рублей псковичи перевели мошенникам за сутки
Ивану Штылину вручили удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района
Печоры отпразднуют 75-ю годовщину освобождения трехдневной программой
Гости «Медового фестиваля» в Пскове смогут отведать травяной взвар от воеводы Шуйского
Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей
Собравшиеся на форум молодые семьи поприветствовал Михаил Ведерников
Известная актриса Юлия Пересильд посетила Псков с семьей
Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"
Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов
Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области
В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой ранее выпал из окна