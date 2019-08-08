Великолучанину грозит до 8 лет тюрьмы за хранение конопли
У жителя города Великие Луки нашли почти 8 граммов наркотика каннабиса. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Как рассказали в пресс-службе, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по городу Великие Луки обыскали автомобиль мужчины, которого подозревали в хранении наркотиков. В машине 30-летнего великолучанина полицейские обнаружили наркотическое средство.
Найденное вещество изъяли и направили на экспертизу. По заключению экспертов, мужчина хранил в своем автомобиле 7,67 грамма каннабиса.
Следственный комитет возбудил в отношении великолучанина уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU