2019-08-08T10:20:33+03:00
Происшествия

Великолучанину грозит до 8 лет тюрьмы за хранение конопли

Полицейские изъяли у него около 8 граммов запрещённого вещества
Алиса Солнцева
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Мужчину будут судить по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.Мужчину будут судить по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У жителя города Великие Луки нашли почти 8 граммов наркотика каннабиса. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Как рассказали в пресс-службе, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по городу Великие Луки обыскали автомобиль мужчины, которого подозревали в хранении наркотиков. В машине 30-летнего великолучанина полицейские обнаружили наркотическое средство.

Найденное вещество изъяли и направили на экспертизу. По заключению экспертов, мужчина хранил в своем автомобиле 7,67 грамма каннабиса.

Следственный комитет возбудил в отношении великолучанина уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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