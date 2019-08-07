2019-08-07T22:04:26+03:00
Общество

850 учителей русского языка Псковской области повысят квалификацию

Регион прошел конкурсный отбор министерства просвещения и получит средства на работу с педагогами
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области 7,5 млн рублей потратят на повышение квалификации учителей русского языка.В Псковской области 7,5 млн рублей потратят на повышение квалификации учителей русского языка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Псковская область получит из федерального бюджета 7,5 млн рублей на повышение квалификации учителей русского языка. Первые средства поступят в 2020 году. Таково решение министерства просвещения, сообщает Псковское агентство информации.

Руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что регион вошел в число 1 субъектов страны, которые прошли специальный конкурсный отбор министерства.

850 учителей русского языка области и еще 1800 педагогов из других регионов повысят свою квалификацию на базе Государственного музея-заповедника имени А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковского государственного университета.

Для участников проведут несколько обучающих семинаров и итоговую конференцию в рамках нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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