850 учителей русского языка Псковской области повысят квалификацию
Псковская область получит из федерального бюджета 7,5 млн рублей на повышение квалификации учителей русского языка. Первые средства поступят в 2020 году. Таково решение министерства просвещения, сообщает Псковское агентство информации.
Руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что регион вошел в число 1 субъектов страны, которые прошли специальный конкурсный отбор министерства.
850 учителей русского языка области и еще 1800 педагогов из других регионов повысят свою квалификацию на базе Государственного музея-заповедника имени А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковского государственного университета.
Для участников проведут несколько обучающих семинаров и итоговую конференцию в рамках нацпроекта «Образование».
ИСТОЧНИК KP.RU