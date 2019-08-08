Режиссёр Псковского драмтеатра одержал победу во Всероссийском фестивале-смотре

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-08T12:49:19+03:00

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Режиссёр Псковского драмтеатра Сергей Чехов одержал победу во Всероссийском фестивале-смотре молодых режиссёров «Артмиграция — детям». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции, итоги мероприятия подвели в Москве.

На фестивале Сергей Чехов представил на суд судейской коллегии постановку «Я есть!». Этот спектакль псковский режиссёр создал вместе с Данилом Чащиным в театре юного зрителя города Нагань Ханты-Мансийского АО.

За победу в фестивале-смотре Сергею Чехову пришлось побороться с 50 театральными режиссёрами не только из России и СНГ, но и из Балтии и Грузии. При этом постановка псковского режиссёра привлекла внимание критиков и средств массовой информации.

КОНКРЕТНО

Фестиваль молодых режиссёров проводится с 2013 года. Его участники традиционно посещают экскурсии, лекции и мастер-классы от именитых театральных деятелей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU