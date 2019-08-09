Из квартиры псковского пенсионера «рабочие» похитили 140 тысяч
Из квартиры псковского пенсионера и его супруги «рабочие» похитили около 140 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под видом «рабочих» незнакомые мужчина и женщина пришли к пенсионерам домой якобы для того, чтобы прочистить вентиляционные шахты.
Как выяснили сотрудники полиции, незнакомцы не вызвали подозрения пожилой пары. И пенсионеры пустили их в квартиру. Пока один из злоумышленников отвлекал хозяев, его подруга нашла у них в доме крупную сумму денег и присвоила её.
Пропажу пожилые люди обнаружили уже после ухода «рабочих» и заявили об этом в полицию. 89-летний пенсионер рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что мошенники похитили их с супругой последние сбережения.
В настоящее время полиция разыскивает преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU