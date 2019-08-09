Из квартиры псковского пенсионера «рабочие» похитили 140 тысяч

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-09T11:51:22+03:00

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Из квартиры псковского пенсионера и его супруги «рабочие» похитили около 140 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под видом «рабочих» незнакомые мужчина и женщина пришли к пенсионерам домой якобы для того, чтобы прочистить вентиляционные шахты.

Как выяснили сотрудники полиции, незнакомцы не вызвали подозрения пожилой пары. И пенсионеры пустили их в квартиру. Пока один из злоумышленников отвлекал хозяев, его подруга нашла у них в доме крупную сумму денег и присвоила её.

Пропажу пожилые люди обнаружили уже после ухода «рабочих» и заявили об этом в полицию. 89-летний пенсионер рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что мошенники похитили их с супругой последние сбережения.

В настоящее время полиция разыскивает преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU