В Дно появится спортивная площадка для сдачи норм ГТО

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-09T12:37:22+03:00

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В Дно построят спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта газеты «Дновец» в социальной сети «Вконтакте».

9 августа Татьяна Пахомова, советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе, и Алексей Орлов, заместитель председателя комитета по спорту Псковской области, встретились с детьми из Дновского микрорайона «Новый завод», чтобы вручить им волейбольную сетку и мяч. Ранее жители микрорайона рассказали, что любят спорт и хотели бы играть в волейбол, и направили властям просьбу о предоставлении инвентаря.

На этой встрече Алексей Орлов и заявил о строительстве спортплощадки в городе Дно в ближайшие сроки. Также заместитель председателя комитета по спорту призвал ребят вести здоровый образ жизни и больше времени уделять спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU