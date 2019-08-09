2019-08-09T12:45:00+03:00
Общество

Губернатор Псковской области проконтролирует ситуацию с подтоплением в Великих Луках

Михаил Ведерников поручил перевести коммунальные службы на усиленный режим работы
Анна БЫСТРОВА
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Фото: vk.com/sluhvl. Из-за ливня улицы Великих Лук затопило.Фото: vk.com/sluhvl. Из-за ливня улицы Великих Лук затопило.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролирует ситуацию с подтоплением в Великих Луках из-за сильных дождей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона поручил активизировать работу коммунальных и аварийных служб города.

В настоящее время последствия ливня устраняют 26 человек. В центр города направили 4 бригады специализированного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», а также 2 бригады «Водоканала» и 3 от управляющих компаний жилищно-коммунальных хозяйств города.

КОНКРЕТНО

Из-за продолжительных ливней в городе на Ловати оказалась затоплена проезжая часть на площади Калинина и придомовая территория трёх многоэтажных жилых зданий. В связи с этим с 9 по 12 августа власти города ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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