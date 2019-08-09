2019-08-09T14:44:54+03:00
Звезды

Псковичей не пустят в драмтеатр и филармонию без чека о покупке билета

Без кассового чека входной билет не действителен
Анна Быстрова
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И билет, и чек теперь нужны для входа на культурное мероприятие.И билет, и чек теперь нужны для входа на культурное мероприятие.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Жителей и гостей Пскова не пустят на культурные мероприятия без чека о покупке билета. Новшества коснулись драматического и кукольного театров, а также областной филармонии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, ранее для того, чтобы посетить эти организации, было достаточно предъявить входной билет.

В настоящее время в силу вступили изменения, по которым на культурные мероприятия всех учреждений театрально-концертной дирекции можно пройти лишь показав оба документа вместе. Теперь главным документом является кассовый чек. Без него билет на спектакль или концерт недействителен. При этом изменения не коснулись билетов, приобретённых до 1 июля 2019 года. Они действуют и без чека об оплате.

КСТАТИ

Тем, кто покупает билеты онлайн, также придётся предъявлять и билет, и чек. Их отправят на электронную почту покупателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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