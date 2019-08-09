Семьи из 62 регионов посетили Псков в рамках работы форума молодых семей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-09T14:25:18+03:00

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Семьи из 62 регионов России посетили Псков в рамках работы первого Всероссийского форума молодых семей. Об этом передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам первого Всероссийского форума молодых семей в Псковской области.

- Форум молодых семей - отличная возможность молодым активным семьям встретиться и поделиться идеями и планами. Двести семей проживали на территории лагеря в Псковской области. А для псковских семей мы не нашли возможности расселения, поэтому они приезжали на форум на один день. Из-за этого псковичи не смогли полностью прочувствовать всю атмосферу форума , - заявила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

При этом Наталья Плявинская подчеркнула, что в следующем году администрация сделает все возможное, чтобы и псковские семьи во все дни форума жили с другими участниками.

ИСТОЧНИК KP.RU