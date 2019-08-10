В Псковской городской поликлинике прошел круглый стол с молодыми специалистами

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-10T11:19:55+03:00

Одной из задач поликлиники становится адаптация специалистов к новой среде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Совершенствование условий работы в медицинском учреждении обсудили на круглом столе с молодыми специалистами в Псковской городской поликлинике. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

Встречу с медиками провела Галина Неваленная, главный врач Псковской городской поликлиники. Молодые специалисты обсудили условия работы и атмосферу в коллективе, пообщались с опытными коллегами, которые рассказали им о мерах социальной поддержки.

- Наша задача, чтобы опытные медики передали свои знания молодому поколению, - отметила Галина Неваленная и рассказала, что поликлиника стремится стать привлекательным местом работы для молодых врачей.

В Псковской городской поликлинике уже работают 15 врачей и 43 сотрудника среднего медицинского персонала в возрасте до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU