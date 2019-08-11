2019-08-11T09:45:24+03:00
Общество

В строительной отрасли Псковской области трудятся первоклассные профессионалы - Михаил Ведерников

Россия празднует День строителя
Алиса Солнцева
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"Не кочегары мы, не плотники..."."Не кочегары мы, не плотники...".Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Во второе воскресенье августа отмечается День строителя. В пресс-службе администрации Псковской области «Комсомольской правде-Псков» сообщили, что Михаил Ведерников поздравил работников с профессиональным праздником и отметил высокие результаты строительства в регионе.

Темпы строительства в Псковской области, как отметил губернатор, в последние годы увеличиваются. В 2018 году строительство жилищных домов увеличилось на 15,5 процента. В первом полугодии 2019 года – на 38 процентов.

По нацпрограмме в регионе запланировано масштабное строительство: более 1,8 миллионов квадратных метров жилых помещений, 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр появятся к 2024 году.

- Все эти цели достижимы, потому что в строительной отрасли нашего региона трудятся первоклассные профессионалы, настоящие труженики и созидатели, которые создают «лицо» Псковской области, - отметил глава региона и поблагодарил строителей за непростой труд и стремление сделать наш регион красивее и комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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