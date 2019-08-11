2019-08-11T16:29:20+03:00
Общество

Археологический центр приглашает псковичей отпраздновать День археолога вместе

Три мероприятия подготовили для псковичей археологи
Алиса Солнцева
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Фото: Instagram. com. Такие артефакты нашли на раскопе 2018 года. Чем удивят археологи в этот раз?Фото: Instagram. com. Такие артефакты нашли на раскопе 2018 года. Чем удивят археологи в этот раз?
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Экскурсию, пресс-конференцию и временную выставку готовят псковские археологи к профессиональному празднику. Археологический центр Псковской области приглашает псковичей присоединиться к празднованию Дню археолога. В официальном аккаунте в социальной сети «Instagram» Археологический центр анонсировал три мероприятия.

12 августа сотрудники Центра проведут для горожан экскурсию на «деревянный» археологический раскоп.

15 августа псковские археологи подведут предварительные итоги полевого сезона 2019 года. Псковичей приглашают на пресс-конференцию.

В этот же день состоится открытие временной выставки, на которой будут представлены находки из раскопок у Поганкиных палат.

КОНКРЕТНО

Экскурсия состоится 12 августа в 12.00 на улице Советской, 27.

Пресс-конференция пройдет 15 августа в 11.00 на улице Герцена, 1/1.

Временная выставка откроется 15 августа в 15.00 в главном здания музея-заповедника на Некрасова, 7.

По вопросам участия сотрудники Центра просят обращаться по телефонам 72-09-24, 72-09-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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