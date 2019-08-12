2019-08-12T09:52:26+03:00
Происшествия

Петербуржцу грозит тюрьма за угон из Псковской области прицепа с алкоголем и автокрана

Ущерб составил более 17 миллионов рублей
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Угонщику из Санкт-Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за преступления в Псковской области.Угонщику из Санкт-Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за преступления в Псковской области.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Жителю Санкт-Петербурга грозит уголовный срок за угон из Псковской области прицепа с алкоголем и автокрана. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчину обвиняют в краже имущества в особо крупном размере.

Следствие установило, что летом 2018 года петербуржец угнал с автомобильных охраняемых стоянок Великих Лук и Опочки дорогостоящую коммерческую технику. Мужчина присвоил автомобильный кран, а также тягач с прицепом, в котором находилась крупная партия алкоголя. Пострадавшие компании Псковской области подсчитали ущерб от похищений. Он составил более 17 миллионов рублей.

Региональная прокуратура поддержала обвинительный приговор в отношении мужчины. В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Великие Луки. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Островского района: реставрация цепных мостов в городе начнётся уже в этом году
Двум нетрезвым автолюбителям из Пскова грозит уголовная ответственность
На улице Юности в Пскове 25 августа запустят движение автотранспорта
Псковским учителям предоставят льготный проезд во время летних каникул
В Дновском районе отпраздновали Дни деревень Хотовань и Филиппково
Новые «скорые» и школьные автобусы появятся в Псковской области
Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках
День физкультурника в Пустошке собрал более 300 спортсменов
Компания «Экопром» проведёт приём жителей Себежского района
Труп одного из участников ДТП в Островском районе обнаружили у 9-этажки в Пскове
Археологический центр приглашает псковичей отпраздновать День археолога вместе
Лжеэлектрик украл у пожилой псковички 21 тысячу рублей
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в ДТП в Идрице
В строительной отрасли Псковской области трудятся первоклассные профессионалы - Михаил Ведерников
Как отмечали День физкультурника в Пскове
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Островском районе
Медали "За любовь и верность" получили две семьи из Пскова
В Псковской городской поликлинике прошел круглый стол с молодыми специалистами
45 миллионов рублей получили псковские фермеры на развитие хозяйства
На благоустройство Сквера десантников в Бежаницах выделили 1,6 миллиона рублей