Петербуржцу грозит тюрьма за угон из Псковской области прицепа с алкоголем и автокрана

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-12T09:52:26+03:00

Угонщику из Санкт-Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за преступления в Псковской области. Фото: Андрей КАРА

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Жителю Санкт-Петербурга грозит уголовный срок за угон из Псковской области прицепа с алкоголем и автокрана. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчину обвиняют в краже имущества в особо крупном размере.

Следствие установило, что летом 2018 года петербуржец угнал с автомобильных охраняемых стоянок Великих Лук и Опочки дорогостоящую коммерческую технику. Мужчина присвоил автомобильный кран, а также тягач с прицепом, в котором находилась крупная партия алкоголя. Пострадавшие компании Псковской области подсчитали ущерб от похищений. Он составил более 17 миллионов рублей.

Региональная прокуратура поддержала обвинительный приговор в отношении мужчины. В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Великие Луки. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU