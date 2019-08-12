СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-12T10:32:33+03:00

Региональный оператор по обращению с ТКО ответит на вопросы жителей Себежского района. Фото: Светлана Пикалёва

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Компания «Экопром» проведёт приём жителей Себежского района для решения индивидуальных вопросов населения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экопром», представители компании встретятся с жителями посёлка Сосновый Бор 14 августа.

Специалисты регоператора будут ждать жителей района с 14.00 в здании поселкового Дома культуры. В рамках встречи можно будет узнать подробнее о обращении с ТКО в регионе, а также уточнить информацию по оплате услуг компании «Экопром».

КОНКРЕТНО

Предприятие «Экопром» подчиняется холдингу «Мехуборка», который функционирует на территории 11 регионов России. В Псковской области компания начала работу благодаря победе в конкурсном отборе.

ИСТОЧНИК KP.RU