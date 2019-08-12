Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках
Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» руководитель следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК Российской Федерации по Псковской области Станислав Кожевников, трагедия произошла 11 августа в переулке Некрасова.
Девочка 2013 года рождения около 18 часов вечера облокотилась на москитную сетку. Однако конструкция не выдержала, и ребёнок выпал. Сотрудники полиции установили, что мама девочки в момент происшествия находилась в квартире и занималась домашними делами.
- Это трагическая случайность. Никто не предполагал такого развития событий, - подчеркнул руководитель следственного отдела города Великие Луки.
В настоящее время ребёнок находится в больнице. Состояние девочки тяжёлое. Сотрудникам следственного комитета ещё предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
КСТАТИ
Ранее в Великих Луках из окна выпал двухлетний малыш. Мальчик погиб от полученных травм. Вскоре после этого мертвой нашли и его мать.
ИСТОЧНИК KP.RU