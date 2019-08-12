2019-08-12T12:12:58+03:00
Общество

Новые «скорые» и школьные автобусы появятся в Псковской области

Правительство выделило 10 миллиардов рублей на новый транспорт в регионах
Алиса Солнцева
Поделиться:
Необходимость обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи решается на федеральном уровне.Необходимость обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи решается на федеральном уровне.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Псковскую область поступят новые автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Правительство Российской Федерации выделило 10 миллиардов рублей на обновление автобусного и автомобильного парков в региональных учебных и медицинских учреждениях. По 5 миллиардов рублей пойдет на каждую отрасль.

На средства из резервного фонда правительства России закупят 1,2 тысячи автомобилей скорой помощи и 2,2 тысячи школьных автобусов.

Псковская область распределит новый транспорт между районами по мере необходимости.

В 2018 году в наш регион уже поступили 10 оборудованных автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и 41 автобус для образовательных учреждений. Еще 30 «скорых» поступило в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Островского района: реставрация цепных мостов в городе начнётся уже в этом году
Двум нетрезвым автолюбителям из Пскова грозит уголовная ответственность
На улице Юности в Пскове 25 августа запустят движение автотранспорта
Псковским учителям предоставят льготный проезд во время летних каникул
В Дновском районе отпраздновали Дни деревень Хотовань и Филиппково
Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках
День физкультурника в Пустошке собрал более 300 спортсменов
Компания «Экопром» проведёт приём жителей Себежского района
Труп одного из участников ДТП в Островском районе обнаружили у 9-этажки в Пскове
Петербуржцу грозит тюрьма за угон из Псковской области прицепа с алкоголем и автокрана
Археологический центр приглашает псковичей отпраздновать День археолога вместе
Лжеэлектрик украл у пожилой псковички 21 тысячу рублей
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в ДТП в Идрице
В строительной отрасли Псковской области трудятся первоклассные профессионалы - Михаил Ведерников
Как отмечали День физкультурника в Пскове
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Островском районе
Медали "За любовь и верность" получили две семьи из Пскова
В Псковской городской поликлинике прошел круглый стол с молодыми специалистами
45 миллионов рублей получили псковские фермеры на развитие хозяйства
На благоустройство Сквера десантников в Бежаницах выделили 1,6 миллиона рублей