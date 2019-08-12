Новые «скорые» и школьные автобусы появятся в Псковской области

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-12T12:12:58+03:00

Необходимость обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи решается на федеральном уровне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство выделило 10 миллиардов рублей на новый транспорт в регионах

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В Псковскую область поступят новые автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Правительство Российской Федерации выделило 10 миллиардов рублей на обновление автобусного и автомобильного парков в региональных учебных и медицинских учреждениях. По 5 миллиардов рублей пойдет на каждую отрасль.

На средства из резервного фонда правительства России закупят 1,2 тысячи автомобилей скорой помощи и 2,2 тысячи школьных автобусов.

Псковская область распределит новый транспорт между районами по мере необходимости.

В 2018 году в наш регион уже поступили 10 оборудованных автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и 41 автобус для образовательных учреждений. Еще 30 «скорых» поступило в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU