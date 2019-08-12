Новые «скорые» и школьные автобусы появятся в Псковской области
В Псковскую область поступят новые автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Правительство Российской Федерации выделило 10 миллиардов рублей на обновление автобусного и автомобильного парков в региональных учебных и медицинских учреждениях. По 5 миллиардов рублей пойдет на каждую отрасль.
На средства из резервного фонда правительства России закупят 1,2 тысячи автомобилей скорой помощи и 2,2 тысячи школьных автобусов.
Псковская область распределит новый транспорт между районами по мере необходимости.
В 2018 году в наш регион уже поступили 10 оборудованных автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и 41 автобус для образовательных учреждений. Еще 30 «скорых» поступило в январе 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU