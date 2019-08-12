Псковичей приглашают на закрытие конкурса «Десантный взвод-2019»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-12T17:18:57+03:00

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Жителей Псковской области и гостей региона приглашают на закрытие международного конкурса «Десантный взвод-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония в рамках Армейских игр пройдёт во вторник, 13 августа, на полигоне «Завеличье».

К месту проведения мероприятий зрителей доставят бесплатные автобусы. Они заберут пассажиров на остановках «10 школа», «Улица Юбилейная», «Магазин „Маяк“» и «Улица Маргелова». По этому маршруту общественный транспорт будет ходить с 7.47 до 16.16 с интервалами движения до 15 минут.

В соревнованиях приняли участие команды из 21 страны.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Для гостей с личным автотранспортом близ полигона организуют парковку на 300 мест. При этом оставить машину на улице Маргелова, вне специальной стоянки, будет нельзя. Сотрудники Госавтоинспекции считают, что эта мера поможет избежать пробок на дорогах.

КОНКРЕТНО

Международные Армейские игры стартовали 3 августа. В них принимают участие команды более чем из 20 стран мира. Российские военнослужащие на конкурсе показывают отличные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU