День памяти Виктора Цоя отметят в Пскове

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-12T18:55:25+03:00

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Почтить память легендарной личности псковичей приглашает Центральная городская библиотека. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта учреждения в социальной сети «Вконтакте», 15 августа в читальном зале будут звучать хиты группы «Кино», работать книжная выставка «Звезда по имени Виктор», а в 16.00 состоится показ документального фильма Алексея Учителя «Последний герой».

Музыкант погиб 15 августа 1990 года. В этот день по всей России и за рубежом отмечают день памяти Виктора Цоя.

- Виктор Цой – не просто музыкант и автор многих известных песен, актер и художник, это человек-легенда, - пишут сотрудники библиотеки в социальной сети и приглашают псковичей вспомнить о выдающемся музыканте Викторе Цое в день его памяти.

КОНКРЕТНО

Показ фильма Алексея Учителя «Последний герой» состоится 15 августа в 16.00 в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 6.

ИСТОЧНИК KP.RU