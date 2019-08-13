Во время пожара в жилом доме в Пскове пострадал 32-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-13T12:24:40+03:00

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Во время пожара в жилом доме по улице Придорожной города Пскова пострадал 32-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 10 августа около трёх часов дня из-за неправильного использования печи.

На место происшествиянезамедчительно выехали три автоцистерны, а также сотрудники пожарно-спасательных частей Пскова. Огнеборцы тушили пламя в течение 35 минут. После того, как пожар прекратился, сотрудники МЧС обнаружили, что одна из квартир в доме полностью выгорела. Кроме того, во время пожара пострадал один из жителей. Он получил множественные ожоги и отравился угарным газом. В настоящее время мужчину доставили в больницу.

КОНКРЕТНО

Специалисты МЧС России напоминают о необходимости правильной эксплуатации печей. Перед топкой рекомендуют укладывать металлический лист, а мебель ставить на расстоянии минимум 125 см от источника огня. Пожарные напоминают, что топить печи с открытыми створками опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU