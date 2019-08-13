Псковичей приглашают на субботник в храм Преполовения Пятидесятницы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-13T13:33:32+03:00

На субботник в псковском храме требуются добровольцы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церковь Преполовения Пятидесятницы на Спасском подворье приглашает псковичей помочь в уборке храма

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Псковичей приглашают на субботник в церкви Преполовения Пятидесятницы на Спасском подворье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Городского молодежного центра, субботник пройдет 24 августа.

Добровольцам вместе со служителями предстоит убрать подвал храма, утеплить комнаты второго этажа Дома притча, разобрать вещи в комнатах третьего этажа, оборудовать помещение для хранения садового инвентаря. Необходимо благоустроить и территорию вокруг храма: покрасить ограждение, соорудить цветники, привести в порядок газоны.

Храму нужна помощь добровольцев, для которых подготовят обед.

КОНКРЕТНО

Работы в церкви Преполовения Пятидесятницы начнутся 24 августа в 11.00.

Адрес храма: город Псков, улица Детская, 3 (напротив Дворца бракосочетания).

Подробную информацию можно узнать по телефону 89602290593.

ИСТОЧНИК KP.RU