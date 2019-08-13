Псковичей приглашают на субботник в храм Преполовения Пятидесятницы
Псковичей приглашают на субботник в церкви Преполовения Пятидесятницы на Спасском подворье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Городского молодежного центра, субботник пройдет 24 августа.
Добровольцам вместе со служителями предстоит убрать подвал храма, утеплить комнаты второго этажа Дома притча, разобрать вещи в комнатах третьего этажа, оборудовать помещение для хранения садового инвентаря. Необходимо благоустроить и территорию вокруг храма: покрасить ограждение, соорудить цветники, привести в порядок газоны.
Храму нужна помощь добровольцев, для которых подготовят обед.
КОНКРЕТНО
Работы в церкви Преполовения Пятидесятницы начнутся 24 августа в 11.00.
Адрес храма: город Псков, улица Детская, 3 (напротив Дворца бракосочетания).
Подробную информацию можно узнать по телефону 89602290593.
ИСТОЧНИК KP.RU