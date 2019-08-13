СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-13T16:02:39+03:00

759 тысяч рублей выделили на ремонтные работы

Изменить размер текста: A A

Ольгинская часовня в Пскове закрыта на реставрацию. Как сообщается на сайте госзакупок, государственный контракт на ремонт часовни Равноапостольной Ольги заключен 29 июля между государственным казенным учреждением Псковской области «Управление капитального строительства» и ООО «Монтаж индивидуальных решений Орион-Строй».

Заказчик выставил контракт на сайт госзакупок в середине лета, а 29 июля он был подписан обеими сторонами с учетом доработок проекта.

К осени часовня вновь откроется для прихожан.Фото: Елизавета Славятинская

На ремонт часовни выделили 759 тысяч рублей. Строители заменят брусчатое покрытие, соорудят отмостку, отреставрируют фасад здания и арку, кровлю, двери и ставни, починят и покрасят металлическое ограждение со стороны реки Великой.

На исполнение контракта отведено 45 календарных дней, соответственно работы завершатся до 12 сентября, и осенью часовня вновь откроет свои двери.

ИСТОЧНИК KP.RU