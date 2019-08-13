Суд удвоил штраф петербуржца, который забросил свой участок в Гдовском районе

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-13T16:20:38+03:00

Мужчина не стал оплачивать первый штраф и получил более серьёзное наказание

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Судебное заседание удвоило штраф в отношении петербуржца, который забросил свой сельхозучасток в Гдовском районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской области, долгое время мужчина не обрабатывал сельхозугодья в деревне Луг.

В результате территория заросла молодыми деревьями и кустарниками. Управление Россельхознадзора было вынуждено привлечь собственника к администраттивной ответственности и оштрафовать его на 20 тысяч рублей. Однако петербуржец не стал оплачивать долг и не попросил об отсрочке. В связи с этим сотрудники Россельхознадзора обратились в суд, чтобы восстановить справедливость.

Мировой судья города Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дела и принял решение удвоить штраф нарушителя. Теперь мужчине придётся заплатить 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU