Новая градостроительная стратегия появится в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-14T11:02:09+03:00

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В Псковской области приступили к созданию мастер-планов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников провел рабочее совещание по этому вопросу.

Мастер-планы в будущем заменят генеральные планы населенных пунктов. Новая стратегия пространственного развития, современные градостроительные концепции вводятся в России по поручению Владимира Путина.

Мастер-планы будут учитывать потребности жителей и бизнеса, будут точечно решать существующие проблемы.

По созданию мастер-планов для населенных пунктов Псковской области уже ведется активная работа. На совещании эксперты представили проекты для крупных городов региона и главных туристических центров: Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска, Пушкинских Гор. К концу августа проекты доработают.

Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по работе над мастер-планами, в которую войдут также эксперты и общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU