2019-08-14T12:28:58+03:00
Звезды

Псковский драматический театр рассказал о премьерах нового театрального сезона

«Новый сезон пройдет на очень высоком профессиональном уровне», - отметил Дмитрий Месхиев
Алиса Солнцева
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Фото: drampush.ru. Айрат Абушахманов поставит «Пленные духи» на большой сцене Псковского драматического театра.Фото: drampush.ru. Айрат Абушахманов поставит «Пленные духи» на большой сцене Псковского драматического театра.
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Псковский драмтеатр озвучил планы на предстоящий сезон. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ТКД области, перед открытием 114-го сезона в театре прошел сбор труппы.

На 18 октября намечена премьера спектакля Семена Серзина «Свидетельские показания» по пьесе Данилова. Однако до этого в театре пройдет, по выражению Дмитрия Месхиева, Данилевский мини-фестиваль: состоится читка пьес «Сережа очень тупой» и «Человек из Подольска».

И другие эскизы «Театра про писателей» в этом сезоне станут спектаклями. Зрители увидят постановки «Нави Волырк, капитанский сын» и «Пленные духи».

Осенью появится спектакль-сказка «Алиса в Стране чудес» от режиссера Елизаветы Бондарь. Петр Шерешевский воплотит на сцене «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова.

Данные спектакли уже утверждены, но у руководства театра немало задумок. Например, Псковская епархия предложила театру поставить литературно-драматическую композицию в стенах Покровской башни.

Кроме того, коллектив Псковского драматического театра пополнился двум актерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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