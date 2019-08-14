Псковский драматический театр рассказал о премьерах нового театрального сезона
Псковский драмтеатр озвучил планы на предстоящий сезон. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ТКД области, перед открытием 114-го сезона в театре прошел сбор труппы.
На 18 октября намечена премьера спектакля Семена Серзина «Свидетельские показания» по пьесе Данилова. Однако до этого в театре пройдет, по выражению Дмитрия Месхиева, Данилевский мини-фестиваль: состоится читка пьес «Сережа очень тупой» и «Человек из Подольска».
И другие эскизы «Театра про писателей» в этом сезоне станут спектаклями. Зрители увидят постановки «Нави Волырк, капитанский сын» и «Пленные духи».
Осенью появится спектакль-сказка «Алиса в Стране чудес» от режиссера Елизаветы Бондарь. Петр Шерешевский воплотит на сцене «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова.
Данные спектакли уже утверждены, но у руководства театра немало задумок. Например, Псковская епархия предложила театру поставить литературно-драматическую композицию в стенах Покровской башни.
Кроме того, коллектив Псковского драматического театра пополнился двум актерами.
ИСТОЧНИК KP.RU