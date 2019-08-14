Житель Псковской области завоевал бронзу на Всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-14T12:38:02+03:00

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Лесоруб из Дедовичского района, Олег Дмитриев, занял третье место на Всероссийском отраслевом чемпионате «Лесоруб XXI века». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в инвестиционно-промышленном холдинге GS Group, в состав которого входит «Дедовичская лесная компания», специалист из региона впервые стал призёром конкурса федерального уровня.

Олег Дмириев работает с гусеничным транспортом уже более 30 лет, а 7 из них — трудится в Дедовичском районе. На чемпионате мужчина участвовал в номинации «Машинист экскаватора». На гусеничной машине от выполнил два упражнения на скорость. Первое из них — выемка грунта в соответствии со строгими параметрами, а второе — построение пирамиды из деревянных цилиндров и ведра с водой.

В результате мужчина справился быстрее и качественнее 32 своих соперников. Однако до победы ему не хватило 20 конкурсных баллов. Поэтому жюри присудило ему бронзу.

Фото: vk.com. Официальная группа Чемпионата России «Лесоруб XXI века». Все задания лучшие лесорубы страны выполняют на скорость.

КОНКРЕТНО

Чемпионат проходит в Архангельской области с 2015 года. В этом сезоне в нём поучаствовали более 70 команд предприятий лесной промышленности России.

Фото: vk.com. Официальная группа Чемпионата России «Лесоруб XXI века». На разных этапах конкурса используют определённый вид спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU