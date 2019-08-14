Житель Псковской области завоевал бронзу на Всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»
Лесоруб из Дедовичского района, Олег Дмитриев, занял третье место на Всероссийском отраслевом чемпионате «Лесоруб XXI века». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в инвестиционно-промышленном холдинге GS Group, в состав которого входит «Дедовичская лесная компания», специалист из региона впервые стал призёром конкурса федерального уровня.
Олег Дмириев работает с гусеничным транспортом уже более 30 лет, а 7 из них — трудится в Дедовичском районе. На чемпионате мужчина участвовал в номинации «Машинист экскаватора». На гусеничной машине от выполнил два упражнения на скорость. Первое из них — выемка грунта в соответствии со строгими параметрами, а второе — построение пирамиды из деревянных цилиндров и ведра с водой.
В результате мужчина справился быстрее и качественнее 32 своих соперников. Однако до победы ему не хватило 20 конкурсных баллов. Поэтому жюри присудило ему бронзу.
Фото: vk.com. Официальная группа Чемпионата России «Лесоруб XXI века». Все задания лучшие лесорубы страны выполняют на скорость.
КОНКРЕТНО
Чемпионат проходит в Архангельской области с 2015 года. В этом сезоне в нём поучаствовали более 70 команд предприятий лесной промышленности России.
Фото: vk.com. Официальная группа Чемпионата России «Лесоруб XXI века». На разных этапах конкурса используют определённый вид спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU