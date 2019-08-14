2019-08-14T13:20:53+03:00
Происшествия

Безработный бомж пытался ограбить великолучанку

Мужчина предстанет перед судом за попытку грабежа
Алиса Солнцева
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Мужчина уже был судим за кражу и грабеж.Мужчина уже был судим за кражу и грабеж.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Великих Луках на улице Розы Люксембург зарегистрирована попытка грабежа. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Псковской области, 13 августа вечером в полицию обратилась 26-летняя жительница Великих Лук. Она сообщила, что неизвестный мужчина толкнул ее и попытался забрать сумку, в которой находились вещи и 500 рублей.

Украсть сумку преступнику не удалось, и он убежал с места происшествия. Подозреваемого в скором времени обнаружили сотрудники ГИБДД при патрулировании улиц.

В попытке грабежа следствие подозревает 37-летнего безработного великолучанина без определенного места жительства. Более того, мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Подозреваемого задержали и по факту преступления возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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