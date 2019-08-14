2019-08-14T13:26:02+03:00
Общество

Бежаницкий район освоил более 180 гектаров заброшенных сельхозземель

Анна БЫСТРОВА
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На ранее заброшенных землях региона теперь выращивают овощи.На ранее заброшенных землях региона теперь выращивают овощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Хозяйства «Ударник» и «Озёрное» Бежаницкого района освоили более 180 гектаров заброшенных сельхозземель в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, на территории деревни Махново теперь, например, аграрии выращивают зерновые, а также капусту, картофель, свёклу и морковь.

Об этом заявила исполняющая обязанности председателя комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору региона Татьяна Бабичева. Она рассказала, что растениеводы из хозяйства «Озёрное» Бежаницкого района единственные во всём регионе выращивают горох. И в этом году урожаем с ранее заброшенных земель очень довольны. На полях выросло около 63 тонн овощей.

Татьяна Бабичева также рассказала, что районное хозяйство «Ударник», которое также занимает сельхозземли, входит в список лучших предприятий. С начала года там произвели почти 2 тысячи тонн молока. А в настоящее время руководство хозяйства убирает зерновые и готовит корма для коров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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