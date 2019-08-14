В Псковской области заработает навигатор по дополнительному образованию

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-14T13:41:28+03:00

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Благодаря проекту «Региональный модельный центр дополнительного образования» жителям Псковской области будет легче получить информацию о секциях, кружках, курсах, существующих в регионе. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из прямого эфира ПАИ-live, на котором присутствует председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Как сообщает председатель комитета, в ближайшее время на сайте областного управления образования появится навигатор по программам дополнительного образования. В списки войдут дома детского творчества, частные курсы и мастер-классы, спортивные школы, секции и учреждения культуры.

Родители и дети смогут узнать о возможностях организации свободного времени, выбрать занятие по интересу и подобрать учреждение недалеко от дома.

Также Александр Седунов отметил, что регион станет финансировать те дополнительные программы, которые будут популярны у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU